Tadej Pogacar encense Remco Evenepoel : "Il est peut-être encore plus fort que moi"

Vainqueur des Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico et du Tour de Lombardie, Tadej Pogacar a manqué de peu un troisième succès sur les routes du Tour de France. Pour Cyclingnews, le Slovène est revenu sur sa saison qu’il a qualifiée comme étant "incroyable".

Concernant le Tour de France, Pogacar ne veut pas retenir le négatif : "Je n’accepte pas que la deuxième place du Tour de France soit une défaite. J’ai quand même gagné trois étapes et le maillot blanc du meilleur jeune. Si c’est une défaite, alors c’est la meilleure façon de perdre une course. Vous pouvez perdre le Tour en ne terminant même pas l’étape d’ouverture."

Interrogé sur le duel que tout le monde attend face à Remco Evenepoel, le double vainqueur du Tour n’a pas tari d’éloges concernant le récent vainqueur de la Vuelta. "C’est tout simplement un bon cycliste. Je suppose qu’il a aussi une bonne génétique. Il est très aéro sur le vélo, a un bon watt par kilo et puis physiquement et mentalement il est vraiment fort. Il est difficile à battre. Quand nous avons couru l’un contre l’autre cette saison, il était bien meilleur que moi dans les courses d’une journée, alors que j’ai gagné Tirreno-Adriatico. J’ai ciblé le Tour et il a ciblé et remporté la Vuelta. Je ne sais pas si nous nous affronterons en 2023 mais il faudra probablement quelques années avant que nous connaissions ses véritables limites et capacités. Il est évidemment déjà très fort, peut-être encore plus fort que moi."

Pour voir un affrontement entre les deux sur un Grand Tour, il faudra sans doute attendre encore un peu puisque le champion du monde devrait privilégier le Giro la saison prochaine alors que le Slovène repartira à la course au maillot jaune dans l’Hexagone. En attendant l’officialisation du programme du jeune marié, cette déclaration va sans doute rajouter du grain à moudre à tous ceux qui rêvent d’un duel entre eux dès l’année prochaine.