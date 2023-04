Tadej Pogacar donne rendez-vous à Remco Evenepoel à Liège : "Il revient d'un stage en altitude et sera l'un des principaux favoris"

Tadej Pogacar a remporté l'édition 2023 de l'Amstel Gold Race. Après 253 kilomètres à travers le Limbourg néerlandais depuis Maastricht, le Slovène a levé les bras en solitaire à Berg en Terblijt. Un succès qui le comble. "Sur une échelle de 1 à 10, je suis à 10 de satisfaction!" explique le Slovène. "Je suis vraiment content. C'est une course fantastique. La gagner aujourd'hui, c'est incroyable."

Sa victoire, il l'a forgée en se détachant à 29 kilomètres de ses partenaires d'échappée, l'Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost) et le Britannique Tom Pidcock. Il accéléré dans le Keutenberg. "C'est une des parties les plus difficiles de la course. Et Mathieu van der Poel m'a dit d'attaquer là. J'ai voulu essayé et cela a fonctionné. J'en suis heureux" déclare le Slovène, qui a dégagé un sentiment de facilité dans la difficulté. "Ce n'était vraiment pas facile" tempère-t-il au micro de notre envoyé spécial sur place Jérôme Helguers. "J'ai vraiment souffert mais je savais que c'était à ce moment-là que je devais créer l'écart. Car sur les autres montées, je n'aurai probablement pas pu les décrocher."

Place maintenant à la Flèche mercredi? Puis à la Doyenne dimanche prochain. Sur Liège-Bastogne-Liège, il sera face à Remco Evenepoel, qu'il pointe comme favori de la course. "Il est le tenant du titre" explique Tadej Pogacar. "Il est champion du monde. Il a montré ce qu'il pouvait faire cette année. Il est fort sur les ascensions. Et il revient d'un stage en altitude. Il sera l'un des principaux favoris dimanche prochain."

"J'espère garder mes jambes jusque dimanche prochain" termine le Slovène. "Je pense que c'est possible. On a aussi une équipe puissante pour concourir à Liège."