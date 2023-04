Tadej Pogacar dompte le Mur de Huy et remporte la Flèche Wallonne, Benoot 7e

Pogacar s’est imposé au sommet du Mur de Huy après une grosse accélération et remporte la Flèche Wallonne. Mattias Skjelmose et Mikel Landa terminent à quelques mètres du Slovène et complètent le podium.

Valverde retraité, Alaphilippe blessé, le Mur de Huy voit ses deux grands spécialistes absents au départ ce mercredi. Cosnefroy et Hindley finalement non partants, Gaudu lâché à 75km de l’arrivée, les favoris et outsiders disparaissent un par un.

La course se décante petit à petit et le groupe de huit qui s’était initialement formé perd des éléments et explose complètement après l’accélération de Kragh Andersen et il ne reste finalement que Zimmermann avec lui.

Battistella et Vervaeke font ensuite faux bond au peloton et rejoignent le duo de tête à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

Dans le peloton, Oomen accélère à 20km de l’arrivée dans la Côte d’ereffe mais UAE contrôle. Zimmermann doit laisser filer les trois autres devant.

Vervaeke accélère dans la Côte de Cherave alors que dans le peloton, UAE dicte un gros tempo. Le coureur Soudal – Quick Step est repris à un kilomètre de l’arrivée. On se dirige donc vers une nouvelle course de côte avec la victoire qui va se jouer dans le Mur de Huy.

Romain Bardet est le premier à accélérer mais ne crée pas d’écart. Tadej Pogacar accélère à son tour et crée un petit trou. Mattias Skjelmose termine bien sur le sommet mais échoue à quelques mètres du Slovène qui remporte la Flèche Wallonne. Mikel Landa est troisième.