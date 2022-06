Tadej Pogacar connaît sa garde rapprochée pour le Tour de France et vise un 3e sacre

Tadej Pogacar va se mettre en quête d’un troisième succès consécutif sur les routes du Tour de France. A cinq jours du Grand Départ à Copenhague, le Slovène est fixé sur le nom des coureurs qui l’épauleront.



Pogi sera encadré par Rafal Majka, Brandon McNulty, Marc Soler, Matteo Trentin, Vegard Stake Laengen, George Bennett et Mikkel Bjerg. Une équipe complètement dédiée à son leader et très complète sur papier.



Laengen et Trentin seront chargés de le guider et de le protéger dans les premières étapes piégeuses. Bjerg, positif au Covid au Tour de Slovénie, devra faire parler ses qualités de rouleur.



Et une fois que la route s’élèvera, le double vainqueur du Tour pourra compter sur Majka, son fidèle lieutenant, Bennett, débauché chez Jumbo-Visma cet hiver, McNulty et Soler.



Bjerg, McNulty, Makja et Laengen étaient déjà présents l’an dernier. Le Norvégien est par contre le seul équipier qui figurait déjà dans le rooster en 2020.