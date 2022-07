Tadej Pogacar : "Ce n'était pas mon meilleur jour... Mais ce n'est pas fini. Je veux une revanche !"

Suite à cette mauvaise opération, le Slovène a perdu beaucoup de terrain pour la victoire finale. Mais Tadej Pogacar ne s'avoue pas encore vaincu. "On verra désormais demain s'il sera possible de faire mieux. Je veux une revanche. Il y a encore plusieurs jours de courses. Je vais tout donner pour n'avoir aucun regret à la fin. Ce n'est pas fini. J'ai perdu aujourd'hui 3 minutes, demain ce sera peut-être l'inverse. On verra... Je vais me battre jusqu'au bout !".

Le double vainqueur du Tour de France (2020 et 2021) a tenu à saluer le travail de l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma. "Ils ont été très forts aujourd'hui. Ils ont contrôlé la course dès le début de manière très intelligente, en plaçant des hommes dans l'échappée. Wout van Aert et Christophe Laporte étaient devant. Ils ont fait du très bon boulot tactiquement."