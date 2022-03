Tadej Pogacar annonce la couleur : il est prêt et affamé avant les Strade Bianche et Tirreno-Adriatico

Samedi, il disputera les Strade Bianche, où il a terminé septième l'an passé. "Ce n'est pas un secret, c'est une course que j'aime beaucoup et que j'aimerais gagner. Mais nous aurons aussi Covi, qui est en grande forme, et des gars expérimentés comme Ulissi, donc nous sommes bien couverts."

Deux jours plus tard, le double vainqueur du Tour de France s'alignera sur Tirreno-Adriatico, dont il est le vainqueur sortant. "C'était une grande victoire dans ma carrière et une victoire qui me tient à cœur. Je suis impatient d'y retourner. Ils ont un peu changé le format de la course par rapport à l'année dernière, mais comme toujours, il y aura des étapes longues et difficiles chaque jour."