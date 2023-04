Tadej Pogacar ambitieux avant l’Amstel : "Nous avons encore faim pour les Ardennaises"

L’ogre Tadej Pogacar n’est pas rassasié. Ses 10 victoires dont le Tour des Flandres n’ont pas freiné l’appétit dévorant du Slovène. Pogi entame le triptyque Amstel-Flèche Wallonne-Liège avec de grandes ambitions. Ses adversaires sont d’ores et déjà prévenus.



"Le printemps est déjà un grand succès mais nous avons encore faim pour les Ardennaises et nous voulons ramener un grand résultat à la maison. Cela commence par l’Amstel. C’est une course que je n’ai disputée qu’une fois (abandon en 2019, ndlr). Mais je sais que c’est un parcours long et difficile avec beaucoup d’ascensions. Donc nous devons être prêts pour une course dure", explique le Slovène dans un communiqué de son équipe.



On sait que Pogacar veut marquer l’histoire et combler les "trous" de son palmarès. Il a réussi à remporter le Ronde – et de quelle manière – il se verrait bien ajouter l’Amstel ou la Flèche – deux courses qu’il n’a pas encore gagnées – à la liste de ses accomplissements.



Le double vainqueur du Tour de France sera accompagné par Sjoerd Bax, Ryan Gibbons, Felix Grossschartner, Marc Hirschi, Rui Oliveira et Matteo Trentin sur les routes néerlandaises.