Tadej Pogacar ajoute l’E3 et l’Amstel à son calendrier

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) continue de faire évoluer son programme de course de ce printemps. Après le Tour des Flandres, l’un de ses objectifs, le Slovène a encore épinglé deux nouvelles courses : l’Amstel Gold Race et le Grand Prix de l’E3.

4e de Milan Sanremo ce samedi, Tadej Pogacar a décidé de modifier un peu son calendrier de courses du printemps et d’en ajouter deux à son programme. Cette semaine, le Slovène disputera donc le GP de l’E3 à Harelbeke en vue de sa préparation pour le Tour des Flandres, l’un de ses premiers objectifs de la saison. 4e en 2022, Pogacar visera cette fois-ci la victoire finale et tentera d’ajouter un 3e monument à son palmarès (après le Tour de Lombardie et Liège-Bastogne-Liège).

Le coureur UEA Team Emirates intercale également l’Amstel Gold Race à son programme avant de se rendre à Doyenne qu’il a remporté en 2021.