Tadej Pogacar a vu "l'ombre de Vingegaard qui sprintait à fond" dans son dos

Tadej Pogacar a eu de bonnes sensations dans l'ascension vers le Puy de Dôme dimanche. Il est donc passé à l'attaque à 1200m du but pour décramponner Jonas Vingegaard de 8 secondes et revenir à 17 secondes du Danois au général.

"C'était une bonne journée, avant l'ascension finale, ça n'a pas été une journée très dure, les jambes tournaient bien, je me suis dit 'pourquoi ne pas attaquer?'. Jonas était fort, mais j'ai pu le lâcher aujourd'hui", a réagi Pogacar après l'arrivée.

"J'étais très heureux de pouvoir reprendre un peu de temps et le mettre sous pression. J'ai senti tout de suite que mes jambes étaient bonnes. Quand j'ai lancé mon attaque, j'ai vu son ombre et j'ai vu qu'il sprintait à fond derrière moi. J'ai poussé encore plus et le trou s'est agrandi", a expliqué Pogacar qui a "beaucoup aimé" le profil de cette ascension.