Taco van der Hoorn, le baroudeur d’Intermarché Wanty Gobert, qui en a sous le capot

Cette saison il a déjà passé pas mal de temps en tête. Echappé sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, le coureur Néerlandais a remis le couvert sur les Strade Bianche avant de faire pareil sur les routes de Tirreno Adriatico. Cette fois-ci sans pouvoir s’imposer, mais en montrant le maillot.

Les échappées au long cours sont devenues sa marque de fabrique, comme le confirme Jean-François Bourlart : "Taco n’a qu’une seule chance de s’imposer. C’est de partir dans une échappée, qu’elle aille jusqu’au bout et qu’il soit le plus fort du groupe, et on voit depuis le début de la saison que de nombreuses échappées vont jusqu’au bout".

Jean-François Bourlart a les yeux qui brillent, quand il parle de son coureur de 28 ans : "C’est le genre de coureur qu’on garderait pour toujours dans l’équipe. Il est professionnel et perfectionniste. Il fait attention à tous les détails. C’est une machine à rouler. Il a une résistance et une récupération qui sont impressionnantes. Et puis c’est un mec super facile à vivre qui est super dans un groupe".