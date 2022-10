Tables annulées au resto cherchent clients de dernière minute : une appli joue les entremetteurs

L’appli a été totalement gratuite pendant un an, au sortir de la crise sanitaire. Aujourd’hui, elle le reste pour le consommateur à la recherche d’une table. Pour le restaurateur, le prix est de 9,9 euros par mois et l’appli se rétribue via un forfait de 2,5 euros en cas de réservation validée.

Une centaine de restaurants sont aujourd’hui clients de l’application. "Ce n’est pas notre job principal, précise Marie Alice Van Den Bergh mais on y consacre pas mal de temps pour la développer et proposer des nouveaux services. On ne prétend pas concurrencer de grands groupes spécialisés dans la réservation mais proposer une solution simple au restaurateur, c'est lui qui a la main."

Aujourd'hui, l'application s'étend à un site internet et à d'autres services de communication et de marketing, en particulier pour les restaurants éphémères. Elle se lance aussi dans la réservation à l'avance, l'opposé du concept de départ.