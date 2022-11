Tableaux photographiques de Pierre Dubreuil, au Palais des Beaux-Arts de Lille

Le Palais des Beaux-Arts de Lille présente une rétrospective d’un photographe lillois, Pierre Dubreuil. Né en 1872, il y a cent cinquante ans, il exerce son art dans sa ville natale et dans la capitale française avant de déménager en Belgique en 1924 et s’installer à Bruxelles l’année suivante. Il s’illustre tout d’abord dans la photographie pictorialiste. Les tableaux photographiques livrent des clichés atmosphériques qui flirtent parfois avec l’esthétique symboliste. Un nimbe entoure Le Christ au Sépulcre, partie centrale d’un triptyque réalisé en 1900. L’influence de l’art belge est perceptible dès les années vingt. Les masques de carnaval établissent une étrange connivence avec les visions de James Ensor. Les années trente marquent un changement radical dans la pratique du photographe. Une esthétique moderniste, au rendu net, évacue l’image floutée et envoie dans les limbes les compostions empruntées à la peinture. Un objet à l’énigmatique présence, voire une accumulation d’objets, clefs ou pipes, suggère une influence magrittienne renforcée par le choix des titres, Sésames et Vieilles amies accentuant le pouvoir poétique du rapport à l’image sans élucider le signe.