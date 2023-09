Tabagisme passif : quelles conséquences pour nos animaux de compagnie ?

On le sait, les fumées de cigarettes ne sont pas favorables à notre santé. Et à celle de nos animaux de compagnie non plus. Dans le 6/8, notre vétérinaire Bénédicte Flament nous explique les effets du tabagisme passif sur leur santé.

On parle des fumées de cigarettes, de cigarillos mais elles ne sont pas les seules. On oublie que chaque jour, nos chiens et chats inhalent des fumées de pots d’échappement, particulièrement si on les promène régulièrement en ville.

Les fumées d’incendies font également partie de la catégorie des fumées toxiques. Même si a priori elles sont plus limitées, elles provoquent également des désagréments sur la santé.