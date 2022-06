Tabagisme : la Commission propose d’interdire les goûts aromatisés afin d’enrayer la pratique du vapotage

La Commission européenne a proposé mercredi d’interdire dans les 27 pays de l’UE la vente de produits aromatisés de vapotage afin d’enrayer cette pratique qui se développe notamment chez les jeunes.

L’idée est d’instaurer des législations plus strictes pour décourager le tabagisme, y compris avec les cigarettes électroniques. "Neuf cancers du poumon sur dix étant causés par le tabac, nous voulons rendre le tabagisme aussi peu attrayant que possible pour protéger la santé de nos citoyens et sauver des vies", a justifié dans un communiqué la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides.