"Ta mère la gaufre", le projet de gaufres namuroises de GuiHome pour concurrencer Liège et Bruxelles

GuiHome était l’invité du 8/9 pour présenter son nouveau projet "Ta mère la gaufre", qui veut créer la gaufre officielle de Namur. Il évoque aussi les dernières dates de son spectacle en Belgique "GuiHome vous détend LeGrand".

Après GuiHome vous détend, GuiHome vous fait aussi des gaufres. C’est le but de son projet "Ta mère la gaufre", qui a pour objectif de concurrencer celles de Liège et de Bruxelles en proposant une gaufre qui représente la confluence entre la Sambre et la Meuse, avec différentes saveurs sucrées et salées. Il revient sur l’origine de ce projet.

"J’étais en train de boire un verre à Namur avec un ami qui a un restaurant", raconte-t-il. "On s’est dit que ce serait drôle d’ouvrir un bar à gaufre à Namur, et en plus la ville n’a pas encore sa gaufre officielle. C’est comme ça que le projet est né."

Présent partout actuellement, il est à la fois sur scène, en radio, gère une marque de vêtement, et donc se lance dans la gaufre. Une multiplicité des projets vitale pour lui : "j’ai ce besoin perpétuel d’avoir plusieurs projets en même temps", explique GuiHome.

Je grandis, mon personnage évolue, et moi j’ai besoin de me découvrir, de découvrir d’autres compétences, de ne pas être uniquement associé à mon personnage, et donc j’essaie de mener à bien tout ça en même temps.

GuiHome n’arrête donc pas la scène pour autant, puisqu’il va bientôt commencer une tournée de deux ans en France. Avant ça, il se produira encore un peu en Belgique, pour dix dernières dates de son spectacle GuiHome vous détend LeGrand :