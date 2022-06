"Ta gueule, grosse vache !" Une femme enceinte dit avoir été insultée par un policier carolo

"Je n’étais pas du tout dans l’affrontement, j’étais vraiment en demande. Je ne tiens pas longtemps debout et j’ai du mal à marcher, je ne voulais pas devoir remonter trop haut dans la ville pour aller rechercher ma voiture. Je suis encore sous le choc et complètement étonnée de la réponse de ce policier", poursuit Sophie Loisse. "Je lui ai répondu d’aller se faire foutre. Et je pense qu’il ne s’attendait pas à ce que je réponde. Il s’attendait à ce que je baisse la tête et continue ma route. Mais j’ai répondu parce que je suis comédienne, je fais de l’improvisation et j’ai l’habitude de parler en public. Il m’a alors accusé d’outrage à agent et m’a demandé ma carte d’identité." Elle interpelle les collègues du policier qui ne réagissent pas.

Sophie Loisse continue : "Je tiens à préciser que je respecte la police. Dans mon travail, on bosse avec la police pour rendre la ville plus sécurisante, que ce soit en déposant des motions anti-racisme au collège communal ou en développant, avec l’association Vie Féminine, le projet Ask For Angela. La police est un partenaire dans ces projets. Je ne devrais pas subir ces violences institutionnelles, pour moi cela veut dire qu’on recule alors qu’on est en train d’essayer d’avancer. Je suis arrivée en tremblant et en pleurant au bureau. Un de mes collègues a accepté de venir porter plainte avec moi." Au commissariat, les policiers refusent de prendre sa plainte et la renvoient vers le site du Comité P, la police des polices. "Moi, je suis dans l’émotion, je viens de vivre une agression verbale et on me demande d’aller écrire sur un site", regrette-t-elle.

J’ai l’habitude qu’on m’insulte avec des noms d’animaux dans la rue, ‘grosse vache’, ‘sale chienne’

Elle décide d’appeler David Quinaux, policier de référence "discriminations et délits de haine" de la Police de Charleroi, qui débloque la situation. "La commissaire est descendue de la Tour et a bien précisé aux policiers que ce n’était pas à eux de juger de la pertinence de la plainte, c’est à eux de prendre la plainte !", précise Sophie Loisse. La Tour ? "Oui, le commissariat de Charleroi est un bâtiment phallique", sourit-elle.

Elle a cependant appris qu’aucune plainte n’a été actée ce jour-là, seule une fiche d’information a été rédigée. Contacté par nos soins, David Quinaux confirme être intervenu. "Quand je peux aider, je le fais, surtout en ce qui concerne les femmes", nous dit-il. Quant à la différence entre une plainte et une fiche d’information, il explique : "Une plainte est destinée au procureur du roi, quand la police est mise au courant d’une infraction. Une fiche d’information reste en interne et peut donner lieu à une mesure disciplinaire."