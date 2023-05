T. Rex, retour à la préhistoire, aux gigantesques lézards qui arpentaient les terres, bien avant la musique

Et celui que l’on surnomme le roi tyran, en 1967 se forme un duo composé de Marc Bolan et un certain Steve Peregrin Took, au début, le groupe s’appelle "Tyrannosaurus Rex" en toutes lettres.

Moins long que le titre de leur 1er album : "My People Were Fair and Had Sky in Their Hair… But Now They’re Content to Wear Stars on Their Brows" (mon peuple était juste et avait du ciel dans les cheveux mais maintenant, ils se contentent de porter des étoiles sur leurs sourcils), paroxysme de leur période psychédélique très inspirée de l’œuvre de Tolkien son ''Seigneur des Anneaux'' et le "Hobbit'' où il y a le nom de son acolyte, Steve Peregrin Took, enlevez le "Steve' et c’est le nom complet de Pippin.