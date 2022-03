"T'es connecté ?" Le numérique, une solution et une pollution

Et hop! Une application pour acheter en seconde main. Et puis une autre pour baisser la consommation d’énergie. Et encore une, pour suivre un cours sans bouger du salon. C’est fou comme internet peut permettre de limiter nos déplacements, nos achats, notre bilan carbone. Les idées d’outils numériques "verts" pullulent… Sur internet.

Le numérique, quelle bonne arme contre le changement climatique ! Ce n’est pas Vinz Kanté qui dira le contraire : il utilise les réseaux sociaux, sa chaîne "Limit", comme porte-voix pour proposer des vidéos bien ficelées sur l’écologie à ses milliers de followers/amis/abonnés.

Oui, mais bon.

Nos connexions polluent aussi. Ce n’est pas Guillaume Pitron, cette fois, qui dira le contraire : il a écrit "L’enfer numérique. Voyage au bout d’un like". On y lit que la pollution du numérique serait aussi lourde que celle des avions, 4% des émissions carbone. Qu’on achète des smartphones presque comme des petits pains. Et qu’on consomme internet comme un buffet à volonté : on paye d’abord, puis c’est open bar, alors on a tendance à s’empiffrer au-delà des besoins.

Est-ce que le numérique nous sauvera ou nous perdra ? C’est la question de ce nouvel épisode d'"Après nous, les mouches ?", disponible sur vos plateformes... numériques.

"Après nous, les mouches ?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement. Mais c’est aussi une curieuse expression employée en Belgique : celui qui dit "après moi, les mouches !" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

