T'as vu ? Les verres de lunettes mieux remboursés dès le 1er août

Ainsi, si vous êtes concerné, vous verrez vos verres être remboursés à 100% si vous n’avez pas de régime préférentiel (statut BIM, bénéficiaire à intervention majorée) chez un opticien conventionné (un opticien qui a conclu une convention avec l’INAMI et respecte les tarifs officiels, ndlr) sur base du tarif INAMI et de verres de bonne qualité. "Mais si le patient choisit un verre d'un prix plus élevé, il ne sera remboursé qu'au tarif INAMI et payera un supplément", précise l'INAMI.



En revanche, vos verres vous seront remboursés à 75% chez un opticien non-conventionné.

En revanche, une personne qui bénéficie du statut BIM (et donc d’un régime préférentiel) sera totalement remboursée et ce, qu’elle se présente chez un opticien conventionné ou non-conventionné.

"Une personne qui a besoin de lunettes doit pouvoir les payer. Nous avons déjà abaissé la limite du remboursement une première fois en 2021. Nous l’abaissons à nouveau aujourd’hui. Cette limite devra encore être abaissée l’année prochaine. Une bonne vision doit être une évidence pour tout le monde", affirme dans un communiqué le ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique Frank Vandenbroucke, à l’origine de l’initiative.