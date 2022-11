Szczęsny se fait justice et s’interpose sur penalty face à Messi

Le gardien polonais Wojciech Szczęsny a brillamment détourné l’envoi de Lionel Messi lors du dernier match de la poule C entre la Pologne et l’Argentine. Un arrêt qui permet aux siens de conserver un score nul et donc une qualification juste avant la pause.

Quelques minutes plus tôt, le portier avait quelque peu loupé sa sortie aérienne. Trop court sur un centre destiné à Messi, le dernier rempart avait malencontreusement heurté le visage du feu follet argentin. Un passage par le VAR plus tard et Szczesny se retrouvait confronté au capitaine adverse. Plutôt doué dans l’exercice (ndlr : 30% de duels gagnés), le gardien n’a pas tremblé et a détourné l’envoi d’un Messi.