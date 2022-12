Système politique : trop de gaspillage ? Suivez notre direct sur La Une et Auvio

Après les scandales du greffier du Parlement wallon, ou encore du prix exorbitant de la gare de Mons, les Belges sont en droit de se demander si l’argent public est entre de bonnes mains. Les différents niveaux de pouvoir et institutions rendent-ils la gestion du pays plus difficile ? A quel niveau de pouvoir y a-t-il principalement trop d’élus ? Les élus et les ministres sont-ils trop payés en Belgique ? Comment faut-il assurer le financement des partis politiques ?

Pour en débattre ce soir, Sacha Daout reçoit Maxime Hardy (député wallon PS), Rachel Sobry (députée wallonne MR), Sofie Merckx (cheffe de groupe PTB à la Chambre), Benoit Dispa (chef de groupe Les Engagés à la Fédération Wallonie-Bruxelles), Pascal Delwi (professeur de sciences politiques à l’ULB), Philippe Van Parijs (philosophe et économiste à l’UCLouvain) et Michel Beaufays (fondateur du Mouvement citoyen de Sprimont).

Retrouvez-nous ce soir à 22h05 sur la Une en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur l’application Opinio RTBF.

Envie de répondre à notre questionnaire ? Un seul moyen : notre application Opinio RTBF !

➡ https ://app.opinio.media/loginChoice

➡ https://apps.apple.com/be/app/opinio-rtbf/id1546066310