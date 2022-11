System Of A Down : regardez cette reprise R'n'B inventive de "Chop Suey"

"Chop Suey" est l'une des chansons les plus aimées - et les plus diffusées - de System Of A Down.

L'une des meilleures - ou des pires - choses à propos du réseau social TikTok est sa capacité à engendrer des reprises extrêmement imaginatives de certaines de nos chansons rock et métal préférées. La récente reprise de "Chop Suey" de System of a Down en version R&B par l'utilisateur klassixjones en est un parfait exemple.

Ce morceau (apparu à l'origine sur l'album Toxicity en 2001) a déjà connu son lot de cover par de nombreux amateurs et professionnels au cours des 21 dernières années.

Mais cette nouvelle version est réellement et audacieusement différente. Dans le clip ci-dessous, qui ne dure qu'une minute, l'artiste réinterpréte ce classique comme s'il s'agissait d'une balade électro/R&B en respectant parfaitement le cahier de charges du genre.