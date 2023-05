System Of A Down : regardez cette reprise latine totalement improbable de "Toxicity"

"Toxicity" est devenu un véritable classique et un des titres les plus appréciés de System Of A Down. C'est sans doute ce qui a poussé le groupe Grupo Designado à se lancer dans une reprise à la sauce mexicaine.

Alors que nous nous promenions dans l'univers infini du web, nous sommes tombés sur une version particulière de "Toxicity", ce morceau magnifique qui a propulsé System Of A Down vers une immense célébrité durant la première partie des années 2000. Et si on a déjà rencontré pas mal de réinterprétation de ce classique, celle-ci se distingue par sa transformation dans un style de musique latine appelé norteño. Et si le résultat est déconcertant à la première écoute, il impressionne par la maitrise des musiciens (et du batteur en particulier).

On vous laisse découvrir cela en vidéo :

Le titre "Toxicity" de System Of A Down (issu de l'album du même nom sorti en 2001) a déjà connu son lot de reprises par de nombreux amateurs et professionnels au cours de ces 21 dernières années. Mais cette nouvelle version a ce petit quelque chose en plus qui nous a donnés envie de la partager avec vous.

Mais vous ? Vous en pensez quoi ?

