System Of A Down : regardez cette reprise incroyablement relaxante de "Toxicity"

"Toxicity" est devenu un véritable classique et un des titres les plus appréciés de System Of A Down.

C'est sans doute ce qui a poussé El Estepario Siberiano, un talentueux batteur espagnol basé à Valence, à proposer une reprise étonnante et envoûtante de ce titre à l'aide d'un handpan.

Ce ne fut pourtant pas évident, car un handpan ne comporte que 10 notes. Comme il l'annonce dès le début de la vidéo, le musicien a donc dû réarranger certaines parties, pour en faire quelque chose qui ressemble au final plus à une “adaptation” qu’à une véritable reprise.

Ce batteur, très connu sur le web et les réseaux, n'en est pas à son coup d'essai. Ce musicien autodidacte publie très régulièrement sur sa chaîne YouTube des reprises à la batterie, dans de nombreux styles, même si ses domaines de prédilections sont le Metal et le Rock.

Le titre "Toxicity" de System Of A Down (issu de l'album du même nom sorti en 2001) a déjà connu son lot de reprises par de nombreux amateurs et professionnels au cours de ces 21 dernières années. Mais cette nouvelle version a ce petit quelque chose en plus qui nous a donnés envie de la partager avec vous