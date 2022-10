Vous souvenez-vous d’Algal the Bard ? Vous savez, ce spécialiste des adaptations médiévales qui nous avait déjà proposé ses reprises originales d'Europe, Metallica, System of A Down, Nirvana, Rammstein, Johnny Cash ou plus récemment Kate Bush.

Et bien ce sorcier "Bardcore", comme il se définit lui même, nous revient avec une nouvelle reprise d'un autre titre de System Of A Down, "Chop Suey!", dans le style d'une chanson médiévale.

Et le résultat nous embarque directement en plein Moyen-Age.