System Of A Down : "Chop Suey" au ukulélé, ça le fait !

"Chop Suey" est l'une des chansons les plus aimées - et les plus diffusées - de System Of A Down.

Il n'est donc pas rare de tomber sur une pléthore de reprises de toutes les formes imaginables en ligne. Mais la TikTokeuse Taimane Gardner a trouvé un moyen de se démarquer de la masse : en adaptant ce classique au ukulélé.

Mais elle y a mis une petite touche personnelle en plus. Elle y a intégré un mélange de reprises de quatre chansons, mettant les auditeurs au défi de nommer les quatre morceaux en cours de lecture.

Le talent de Taimane est indéniable car elle gère son instrument comme peu l'ont fait auparavant.

Avec plus de 5000 abonnés sur TikTok et des reprises allant de "Get Lucky" de Daft Punk au thème de la famille Addams, la popularité de Taimane montre qu'il n'y a rien que vous ne puissiez faire avec un ukulélé, si vous faites preuve d'assez de créativité.

Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook ou sur Twitter.