"System of A Down aurait dû remplacer le chanteur Serj Tankian en 2006"

Il poursuit en affirmant que "le groupe a tenté à plusieurs reprises de faire un album." Et il ajoute : "Mais il y avait certaines règles instaurées qui compliquaient le maintien de l’intégrité de ce en quoi croyait System of A Down".

"On ne parvenait pas à se réunir et se mettre d’accord", explique-t-il, en notant que les quatre membres du groupe étaient responsables de ces désaccords. "Mais quand vous avez une majorité du groupe qui pense d’une certaine manière, et une seule qui n’est pas du même avis, alors il devient très compliqué de faire de la musique ensemble".

Dolmayan avait précédemment expliqué que c’était une "insulte" que de ne pas avoir sorti plus d’albums pour les fans, tandis qu’on sait que Serj Tankian et lui se sont souvent – et publiquement – disputés autour de leurs positions politiques.

Précédemment, en octobre 2022, Serj Tankian a laissé sous-entendre que System of a Down pourrait toutefois être de retour avec de nouveaux titres.