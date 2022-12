Syrie : manifestation de Kurdes en hommage à trois Kurdes tués à Paris

"Les Kurdes luttent contre l’anéantissement et ils sont massacrés partout, même à Paris, la ville de l’amour et de la liberté", a déclaré une militante féministe qui participait au rassemblement, Evin Basho, 33 ans, en exigeant que le tueur soit traduit en justice. Souvent décrits comme le plus grand peuple du monde sans Etat, les Kurdes sont un groupe ethnique musulman réparti en Syrie, en Turquie, en Irak et en Iran.

"C’est une guerre contre notre peuple, qui nous vise dans les quatre parties du Kurdistan et même en Europe", a renchéri auprès de l’AFP un autre manifestant, Azad Suleiman, 55 ans. En France, des manifestations d’hommage aux victimes ont eu lieu samedi et ont été marquées par des violences à Paris et à Marseille (sud-est).

L’attaque de vendredi, qualifiée d'"odieuse" par le président français, Emmanuel Macron, a ravivé chez les Kurdes de France le traumatisme de l’assassinat de trois militantes kurdes à Paris en janvier 2013, une affaire à ce jour non résolue.