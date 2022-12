Syrie : les forces kurdes en état d'alerte, craignent de nouvelles attaques de l'EI

Les forces kurdes, en état d'alerte, sont à la recherche de djihadistes mardi dans le nord de la Syrie, de crainte de nouvelles attaques au lendemain d'un assaut raté du groupe État islamique (EI), a indiqué un responsable kurde à l'AFP.

Six membres des forces de sécurité kurdes et un djihadiste ont été tués lundi lors d'une attaque revendiquée par l'EI contre le quartier général des forces kurdes à Raqqa, qui visait une prison où sont détenus des djihadistes. À la suite de cette attaque, l'administration autonome kurde a décrété l'état d'urgence à Raqqa, ancienne "capitale" de l'EI en Syrie, et proclamé un couvre-feu dans la ville.

"La campagne de ratissage et de poursuite des cellules potentielles de Daech (acronyme arabe de l'EI, ndlr) se poursuit, et le couvre-feu reste en place jusqu'à nouvel ordre", a déclaré à l'AFP le porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS, dominées par les Kurdes), Farhad Chami. "Nous avons des informations sur des attaques potentielles de Daech au cours des fêtes de fin d'année à Raqqa, Hassaké et Qamichli", toutes sous contrôle kurde, a-t-il ajouté, précisant que les forces kurdes étaient "en état d'alerte".

Raqqa était l'ancienne "capitale" de l'EI en Syrie, qui y avait instauré un régime de terreur, imposant une stricte application de la loi islamique et se livrant à de nombreuses exactions.