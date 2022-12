Syrie : la difficile reconstruction de Raqqa, cinq ans après la libération

Toutes les autres traces de la présence de Daesh ont été effacées. Mais la remise en état des bâtiments est longue, car Raqqa manque de tout. Ce sont donc les ONG locales, avec les habitants – et même des enfants -, qui reconstruisent la ville.

"Aujourd’hui, l’aide humanitaire se réduit de plus en plus. Et chaque année, nous recevons encore moins", explique Faris El Thakhira, travailleur humanitaire. "Les ONG pensent que la situation à Raqqa s’est stabilisée. Mais nous, en tant qu’ONG locale, nous savons que la ville a encore besoin de beaucoup d’aide."

A noter que les habitants de Raqqa vivent toujours sous la menace de Daesh. Les cellules de l’organisation terroristes sont encore très présentes dans la région.