Syrie : l’aéroport d’Alep hors service après une frappe israélienne, les avions humanitaires empêchés d’atterrir

Plus de 80 avions d’aides humanitaires ont atterri à cet aéroport au cours du mois dernier, a indiqué mardi à l’AFP Suleiman Khalil, un responsable au ministère des Transports syrien. "Il n’est plus possible d’accueillir d’avion d’aide tant que les dégâts ne seront pas réparés", a-t-il ajouté.

Ces dernières années, Israël a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie, visant des positions du régime ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah libanais, grands alliés de Damas et ennemis jurés d’Israël. Israël, voisin de la Syrie, commente rarement les frappes au cas par cas, mais a reconnu en avoir mené des centaines depuis 2011. L’armée israélienne les a défendues comme étant nécessaires, disant vouloir empêcher l’Iran de s’implanter à ses portes.