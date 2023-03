Syrie : Israël procède à de nouvelles frappes, deux combattants pro-iraniens auraient été tués

Israël a mené dimanche des frappes aériennes sur un dépôt d'armes dans l'ouest de la Syrie, tuant deux combattants pro-iraniens et blessant trois soldats, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

"Les frappes israéliennes ont visé un dépôt d'armes appartenant à des forces pro-iraniennes situé ... entre les provinces de Tartous et Hama", a indiqué Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'Observatoire qui est basé au Royaume-Uni et dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie. "Deux combattants pro-iraniens ont été tués et trois soldats syriens blessés", a-t-il déclaré à l'AFP. Selon l'agence de presse syrienne Sana, citant une source militaire, "vers 07h15 (05h15 heure belge), l'ennemi israélien a mené une frappe aérienne, lançant des missiles (...) sur des cibles dans les régions de Tartous et Hama". "L'attaque a blessé trois soldats et causé des pertes matérielles", a-t-elle ajouté, précisant que les défenses aériennes syriennes ont intercepté certains des missiles. En Israël, l'armée a dit "ne pas commenter des informations de médias étrangers." Israël a mené, depuis le début en 2011 de la guerre civile en Syrie, des centaines de frappes aériennes dans ce pays voisin, visant des positions du régime ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah libanais, alliés de Damas et ennemis jurés d'Israël. Israël commente rarement les frappes au cas par cas, mais dit vouloir empêcher l'Iran de s'implanter à ses portes.