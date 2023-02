Syrie : huit soldats syriens tués dans une attaque djihadiste

La Turquie a lancé depuis 2016 trois offensives sur le sol syrien contre les forces kurdes dans le nord, qui lui ont permis de contrôler une bande frontalière côté syrien, une "occupation" dénoncée par Damas.

Environ la moitié de la province d’Idleb et des secteurs limitrophes des provinces voisines de Hama, d’Alep et de Lattaquié sont dominés par HTS et des factions rebelles moins influentes.

Malgré des affrontements sporadiques, un cessez-le-feu négocié par Moscou, allié de Damas, et Ankara, est largement respecté depuis mars 2020 dans cette région.

La guerre en Syrie a tué depuis 2011 près d’un demi-million de personnes.