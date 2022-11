Syrie : 10 morts et des dizaines de blessés dans des tirs du régime, rapporte l’Observatoire syrien des droits de l’homme

Dix personnes dont trois enfants ont été tuées et des dizaines blessées dimanche dans le nord-ouest de la Syrie par des bombardements du régime de Damas, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Au petit matin, des roquettes ont frappé des camps de déplacés provisoires dans la région de Kafr Jales, dans la province d'Idleb (nord-ouest), a constaté un correspondant de l'AFP.

Les équipes de la défense civile et des habitants ont porté secours aux blessés et les ont transférés dans des hôpitaux proches. Les corps de deux fillettes étaient enveloppés dans des couvertures et allongés au sol, selon le correspondant.

Les bombardements ont tué huit civils -dont trois enfants- ainsi que deux personnes non identifiées, et blessé 77 civils, a indiqué l'OSDH. Un précédent bilan faisait état de neuf civils tués. Plus de 30 roquettes sont tombées sur plusieurs zones à l’ouest de la ville d’Idleb, y compris sur les camps.