Syndrome E : qui sont les acteurs et actrices de la série évènement ?

Avis aux amateurs.trices de thrillers : le roman Syndrome E (du maître du genre Franck Thilliez) a été adapté en une série captivante et flippante à souhait. Les épisodes 3 et 4 sont à retrouver ce mercredi 28 septembre au soir sur Tipik (et sur Auvio). L’occasion parfaite pour passer en revue le casting surprenant qui porte avec panache la série.

Coproduite par la RTBF, Syndrome E est une mini série (6 épisodes de 52 minutes) créée par Mathieu Missoffe. Elle se démarque grâce à un scénario et une réalisation sombres qui flirtent avec l’horreur. Un univers et une ambiance pesants qui semblent plaire à la critique cinéma, comme le montre cet article du journal français Le Parisien :