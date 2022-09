"Syndrome E" : le roman de Franck Thilliez se décline en série avec Vincent Elbaz et Jennifer Decker

Pour incarner au mieux son personnage sombre et tourmenté, Elbaz a lu les romans de l'auteur français. Il a enfin pu bénéficier des recherches de sa partenaire de jeu : "Jennifer m’a envoyé un texto, et c’est là qu’on voit bien l’actrice de théâtre qui bosse (rires), en me disant qu’elle avait trouvé un fascicule sur les deux personnages principaux. Ils expliquent qui ils sont, d’où ils viennent, quel est leur parcours, etc. J'ai trouvé ça très très cool et c’est le premier document que j'ai lu, avant de lire les livres".

Grâce à une esthétique singulière, une ambiance malaisante et une réalisation inventive, Syndrome E fascine tout comme elle fait frissonner. Une série qui flirte avec l'horreur et qui y arrive plutôt bien.