"Syndrome E" : est-ce que la série est basée sur une histoire vraie ?

Adaptée du roman de Franck Thilliez, la série Syndrome E passionne le public depuis quelques semaines tous les mercredis à 20h sur Tipik et Auvio. Mais est-ce que son intrigue est basée sur des faits réels ?

Pour rappel, la série suit l'inspecteur Sharko (Vincent Elbaz), en plein deuil de sa fille. Il se lance dans une enquête qui mêle neurosciences, cadavres mutilés et disparitions d'enfants, épaulé par la flic Lucie Henebelle (Jennifer Decker). Comme le thriller lorgne vers l'horreur et le fantastique, il est compliqué de se dire que l'œuvre d'origine est en réalité basée sur une histoire vraie ...

Et pourtant, l'auteur Franck Thilliez s'est bien et bien inspiré des "Orphelins de Duplessis", ces milliers d'enfants confinés dans des institutions psychiatriques entre les années 1940 et 1960 au Québec. Orphelins, ils étaient faussement déclarés malades mentaux par le gouvernement, en partenariat avec l'Église catholique. Longtemps après la fermeture de ces institutions, les enfants devenus adultes ont dénoncé les mauvais traitements et les abus sexuels qu'ils avaient subis. On parle même d'expérimentations scientifiques pour certains d'entre eux.

Ces histoires d'enfants cobayes ont particulièrement marqué le romancier français qui s'en est donc inspiré pour Le Syndrome E. Peu connues du grand public en Europe, elles interpellent particulièrement les lecteurs qui apprennent leur existence, comme l'expliquait Franck Thilliez à La Presse :