Syndrome de Münchhausen par procuration : quand la maladie est inventée pour attirer l’attention

Le syndrome de Münchhausen par procuration est un trouble psychologique rare, mais grave. Qu’est-ce que ce syndrome, les symptômes les plus courants et les conséquences. Comment identifier les signes du SMPP et quelles sont les mesures à prendre pour protéger les enfants victimes de cette maltraitance. Le point avec le Dr Barbara, pédiatre référent de "La Grande Forme".

Le syndrome de Münchhausen par procuration (SMPP) est un trouble psychologique rare mais grave dans lequel généralement un proche, exagère ou invente des symptômes de maladie chez un enfant pour attirer l’attention sur lui-même. Le SMPP est considéré comme une forme de maltraitance de l’enfant, car les soins médicaux inutiles et les traitements invasifs peuvent causer des dommages physiques et psychologiques à l’enfant. Le SMPP a été nommé d’après le Baron de Münchhausen, un personnage fictif allemand connu pour ses histoires extravagantes et exagérées. Dans le SMPP, le parent joue le rôle du Baron de Münchhausen en inventant ou en exagérant des symptômes chez l’enfant pour attirer l’attention des médecins et du personnel médical.