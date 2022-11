Syndrome de Lazare : pourquoi les survivants d'un événement tragique ressentent-ils de la culpabilité ?

Grand sentiment de solitude et d’incompréhension

On se sent seul, incompris, ceux qui n’ont pas vécu cela ne peuvent pas comprendre et l’isolement peut grandir. On peut se renfermer sur soi. Il y a en plus un deuil à faire, le deuil de sa vie d’avant qui ne reviendra plus jamais, il y a un avant et un après. Les autres reprennent leur vie mais la personne atteinte, elle en est incapable, tout a changé pour elle.

Sentiment de culpabilité ou de honte

Quand on a survécu à un attentat, on se dit : “Pourquoi moi?”, quand on a vu mourir certains de ses compagnons de chimio, on peut se poser la même question. Mais on a aussi de la colère, d’avoir été la victime de cette maladie ou de cet acte terroriste. Toutes ces émotions s’entremêlent et créent beaucoup de confusion.