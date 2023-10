Syndrome de Lazare : la deuxième épreuve des survivants d'une attaque terroriste

Conséquences du syndrome de Lazare

Le PTSD - Syndrome de stress post-traumatique

Que vous surviviez à un attentat ou à un cancer, ce que vous avez vécu est super éprouvant. Même si on n’est pas blessé physiquement, le traumatisme psychique (l’effroi, le combat contre la maladie, les douleurs) entraîne souvent des insomnies, des cauchemars, une hypersensibilité. La peur reste très vivante : on n’est plus à l’abri, ni d’une nouvelle attaque, ni d’une récidive de sa maladie.

Décalage avec les proches

Les proches sont tout à la joie de savoir que la personne a survécu, ils ne pensent pas vraiment aux conséquences que cela peut avoir sur la personne, n’arrivent pas à l’imaginer ou sont très mal à l’aise. Par exemple, quand on est en rémission d’un cancer, vous n’êtes plus suivi par tout le corps médical et de son côté, votre entourage pense que vous êtes sorti d’affaire. Résultat : tout le monde retourne à ses activités, alors que vous, vous restez seul avec vos douleurs, vos effets secondaires du traitement, vos craintes, etc.

Grand sentiment de solitude et d’incompréhension

On se sent seul, incompris, ceux qui n’ont pas vécu cela ne peuvent pas comprendre et l’isolement peut grandir. On peut se renfermer sur soi. Il y a en plus un deuil à faire, le deuil de sa vie d’avant qui ne reviendra plus jamais, il y a un avant et un après. Les autres reprennent leur vie mais la personne atteinte, elle en est incapable, tout a changé pour elle.

Sentiment de culpabilité ou de honte

Quand on a survécu à un attentat, on se dit : “Pourquoi moi?”, quand on a vu mourir certains de ses compagnons de chimio, on peut se poser la même question. Mais on a aussi de la colère, d’avoir été la victime de cette maladie ou de cet acte terroriste. Toutes ces émotions s’entremêlent et créent beaucoup de confusion.