Syndrome de la main étrangère : quand votre main n’en fait qu’à sa tête

L’immense majorité de la population est capable de contrôler ses deux mains de façon presque inconsciente, sans trop y réfléchir. Mais lorsqu’on souffre du syndrome de la main étrangère, la situation devient beaucoup plus complexe. Car dans ce cas, tout se passe comme si l’une de nos mains se rebellait, ne voulait plus obéir au cerveau et décidait de n’en faire qu’à sa tête…

Ce phénomène peut donner lieu à des situations parfois très embarrassantes dans la vie quotidienne. Lors d’un repas de groupe, à l’occasion d’une fête de mariage par exemple, votre main peut soudainement se retrouver sur la cuisse de la personne placée à côté de vous, sans que vous ne vous en rendiez compte. Si cette personne vous connait et est au courant de votre syndrome, le moment sera seulement cocasse ; en revanche si elle ne vous connait pas, on comprend aisément que la situation peut devenir carrément gênante !