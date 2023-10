Syndrome de l’enfermement : ceux qui en souffrent auraient besoin de plus de soutien humain

Pour bien nous faire comprendre sa situation, Bénédicte nous a écrit ceci :

"Ce dont j’ai cruellement besoin, c’est d’une aide humaine pour que je puisse manger et boire quand j’en ai envie. Je voudrais pouvoir aller aux toilettes au lieu de devoir stagner dans mes excréments. L’Etat m’offre des langes, mais n’étant pas incontinente, une aide humaine serait plus en adéquation avec mes besoins et ma santé."