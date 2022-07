Syndrome de domestication : ces animaux qui ont changé physiquement au contact de l’humain

Les ancêtres sauvages des moutons et des chèvres ont été domestiqués il y a environ 10.500 ans au Moyen-Orient, dans la région de l’Anatolie et les monts Zagros d’Iran. Ils suivent les migrations humaines et ont pris place partout dans le monde (et surtout en Nouvelle-Zélande) alors que les espèces sauvages, (l’aegagre et le mouflon asiatique), sont restées dans leur région native.

Les scientifiques ont donc pu comparer les deux et expliquent dans un article, publié dans medecinesciences, qu’une nette différenciation génétique entre individus sauvages et domestiques a été détectée.

Parmi les différences, on remarque que le pelage est très différent, plus uniforme chez les animaux sauvages, saisonnier également puisque le mouflon perd ses poils chaque année. Leurs corps sont différents, les sauvages sont plus petits, plus légers et donc plus agiles et plus rapides.

Ces différences sont apparues il y a des milliers d’années, au fur et à mesure du temps passé avec les hommes et des choix fait par les éleveurs en termes de reproduction.