Syndicalisme : la CSC annonce elle aussi jour de grève générale et d’actions le 9 novembre

La CGSLB (le syndicat libéral) n'est, par contre, pas partisane d'une grève générale.

La CSC explique avoir mené une large consultation et que celle-ci a une nouvelle fois confirmé la situation financière difficile de nombreux travailleurs, des personnes et parents isolés.

L'action du 9 novembre pourra entraîner des arrêts de travail, des assemblées du personnel, des manifestations, voire des grèves.

Le syndicat demande notamment qu'un prix plafond soit rapidement mis en place pour le gaz et l'électricité et que le tarif social soit élargi aux revenus moyens et accordé automatiquement. Le syndicat chrétien veut aussi de meilleures indemnités pour les frais de déplacement.

Il y a quelques semaines, la FGTB avait déjà annoncé l'organisation d'une grève générale le 9 novembre. Ce que le syndicat socialiste a répété dans la foulée de l'accord budgétaire fédéral il y a une semaine.

La CGSLB, de son côté, n'appelle pas à une grève générale. Le syndicat libéral participera toutefois aux actions qui seront organisées dans les secteurs et entreprises ce jour-là, précise-t-il mardi.