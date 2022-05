Symphokids ou quand l’Orchestre philharmonique de Liège s’adapte aux enfants

Mettre la musique classique à la portée des enfants, le temps d’un concert adapté aux plus jeunes. C’était l’objectif du festival Symphokids organisé ce dimanche à Liège par l’Orchestre philharmonique de Liège. Dans la salle pour le premier concert, de très nombreux enfants de 3 à 5 ans, leurs parents, un marionnettiste et les musiciens de l’orchestre.

Mozart, Strauss ou encore… Baloo, une petite marionnette, un peu d’interactivité, et chacun passe un bon moment. Exemple avec quelques enfants : " J’aimais bien la petite marionnette et tous les instruments ", confie Elisa. " Mon préféré, c’était le violoncelle ", estime Zoé. " J’aimais bien la musique du violon. Je n’avais jamais entendu de la musique comme ça. J’ai envie d’en entendre encore ", s’enthousiasme Alma.

Un concert adapté que les parents aussi ont apprécié : " Je trouve que c’était vraiment pour leur âge. C’était très accessible. Les enfants sont curieux à cet âge-là et c’est une belle curiosité à développer dès leur jeune âge ", commente Fanny, une jeune maman.

Et puis pour l’Orchestre, il s’agit aussi de faire venir un autre public : " Ils voient vraiment l’entièreté du spectacle sans se poser de questions. Ça permet d’attirer les familles, les parents, qui ne viennent jamais dans notre salle. Peut-être de peur de rencontrer la musique classique, mais en passant par les enfants on ouvre vers un nouveau public ", reconnaît Fanny Gouville, responsable des projets pédagogiques et culturels de l’OPRL.

Une première édition qui en appellera d’autres.