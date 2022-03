Symphokids, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège annonce la première édition de son festival symphonique pour le jeune public

Après deux années de reports, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège annonce la première édition de son festival Symphokids, une journée de concerts symphoniques entièrement destiné au jeune public, de 3 à 10 ans. Cette journée de concerts et d’ateliers, qui permettront aux enfants de découvrir l’orchestre et la musique symphonique se déroulera le dimanche 8 mai 2022.

Symphokids, imaginé par l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, est une journée de fête, où les enfants de 3 à 10 ans pourront partir à la découverte de la musique symphonique. Cette première édition, qui devait avoir lieu en 2020 et qui a été reportée par deux fois en raison de la situation sanitaire, se déroulera à la Salle Philharmonique de Liège le dimanche 8 mai et présentera trois concerts symphoniques spécialement créés pour les enfants, chacun adapté pour des tranches d’âges spécifiques, et donnés pour la première fois en concerts publics en Belgique, avec la complicité d’artistes de divers horizons.

Trois concerts symphoniques

Les tout-petits mélomanes, à partir de 3 ans, pourront profiter du spectacle ludique "Lejo découvre l’orchestre", pour lequel l’OPRL s’associe à un marionnettiste. Grâce à son petit personnage né d’une main et de deux yeux en bois, Leo Petersen fait découvrir aux enfants l’orchestre et ses instruments, sur des œuvres de Mozart, Rossini ou encore Strauss arrangées par le compositeur hollandais Toek Numan.



Conçu pour les enfants dès 5 ans, "Même pas peur !" est un conte écrit et raconté par Fabian Dorsimont sur une musique originale de Line Adam. Le spectacle, créé en février 2021 en livestream et proposé dans une nouvelle mise en scène de Marie Neyrinck, permet de découvrir le petit fantôme Balthazar, qui vit terrorisé dans les placards d’une maison inhabitée avec son doudou M. Cap… Il apprend à surmonter ses peurs lorsqu’il rencontre un jeune garçon, Pierre.



Enfin, "Timouk, l’enfant aux deux royaumes" est destiné aux enfants dès 7 ans et décrit le royaume fantastique d’un petit garçon, grâce aux illustrations de Delphine Jacquot et à une composition musicale originale de Guillaume Connesson. Un joli conte écrit par Yun Sun Limet qui nous entraîne dans une succession de scènes abracadabrantes et nous promène entre rêve et réalité, entre silence et musique. La narration est assurée par Nathalie Delvaux et complétée par des projections d’illustrations du livre et des interactions avec les musiciens.

L’OPRL sera divisé en deux formations d’une quarantaine de musiciens, qui seront placées sous la direction de deux jeunes chefs qui ont déjà fait leurs preuves à Liège : la cheffe assistante Pascale Van Os, et Olivier Robe.

Des ateliers musicaux

Des ateliers musicaux, ainsi que diverses surprises, compléteront le programme de cette journée de fête symphonique. Vos enfants pourront écouter de jolis contes musicaux, danser au rythme de la musique symphonique et même, pour les plus grands d'entre eux (de 7 à 10 ans), former un véritable petit orchestre.

Les réservations sont dores et déjà ouvertes. Retrouvez toutes les informations sur cette journée entièrement dédiée aux enfants sur le site de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège.