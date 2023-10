Symfomania, des ateliers pour introduire aux enfants la musique qu’ils écouteront ensuite au concert

Comment faire découvrir la musique classique à nos enfants ? Voici une question que certainement beaucoup d’entre vous se posent… Et les moyens sont innombrables, livres, disques ou encore concerts et spectacles, il existe une pléthore de possibilités pour faire entrer vos enfants dans le monde de la musique classique. Caroline Veyt nous présente l’un de ces concerts.

Tout au long de cette année 2023, nous célébrons les 150 ans de Rachmaninov. Une série de concerts lui sont d’ailleurs consacrés à Flagey, notamment, avec le Festival Rachmaninov qui commence ce samedi 7 octobre et se déroulera sur deux week-ends, jusqu’au 12 octobre. A cette occasion, Boris Giltburg, premier lauréat du Concours Reine Elisabeth en 2013 et artiste en résidence à Flagey pour la saison 2023-2024, interprétera aux côtés du Brussels Philharmonic les quatre concertos pour piano du compositeur russe.

C’est dans le cadre de ce festival que se tiendront deux séances de Symfomania, un rendez-vous lancé il y a maintenant plus de 10 ans, s’adressant aux familles et plus particulièrement aux enfants dès 10 ans qui voudraient découvrir l’univers de la musique classique.

Le principe est simple, pendant que les adultes profitent de la première partie du concert, les enfants font connaissance avec la musique qu’ils entendront pendant la deuxième partie, avec leur famille et les autres spectateurs.

Dans ces ateliers, on leur offre un voyage musical qui fait appel à leur imagination, on leur propose plein d’images qui vont leur permettre de vivre ce concert en se laissant littéralement emporter. Une belle expérience à tenter si vos enfants ou petits-enfants ne l’ont pas encore essayé.

Ce dimanche, les enfants seront attendus dès 13h30. Et à 15h, vous les rejoindrez pour le concert. Ce dimanche 8 octobre, Boris Giltburg et le Brussels Philharmonic interpréteront le Concerto n°1 pour piano et orchestre de Rachmaninov. L’orchestre interprétera aussi la suite symphonique Shéhérazade de Nicolaï Rimsky-Korsakov. Le dimanche suivant, le 12 octobre, c’est le concerto n°2 du compositeur que les enfants pourront découvrir après l’atelier Symfomania.

L’inscription et le billet d’entrée à l’atelier incluent également la place de concert pour l’enfant.

Et si vous avez envie de prolonger le plaisir avec eux à la maison, sachez que le Brussels Philharmonic met à votre disposition des carnets de bricolage et d’activités que vous pouvez télécharger sur le site de l’orchestre et qui sont en lien avec les séances Symphomania.