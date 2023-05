Sylvie Lausberg : "On n’a même pas acquis l’égalité qu’on nous la conteste déjà ! "

En radio, on recommande souvent aux animateurs et animatrices d’avoir "un sourire dans la voix", sourire devant susciter l’attachement de l’auditeur.ice. Plus la voix est chaude, pleine et entière, plus elle est susceptible de susciter l’adhésion. Ce samedi matin, la voix de l’invitée de la couleur de idées mérite tous ces qualificatifs. Pourtant, Sylvie Lausberg, féministe, historienne, psychanalyste, écrivaine et journaliste, fait un triste constat : "Nous vivons une époque sombre, aujourd’hui on fait beaucoup d’écho à la haine". Cela ne l’empêche pas de cultiver la joie de vivre, à l’instar de son héroïne, Marguerite Japy-Steinheil, une femme à la capacité de résilience formidable à laquelle elle consacre une biographie, Madame S, qui vient tout juste de paraître en livre de poche, preuve de son succès, notamment chez nos voisins outre-Quiévrain.

Madame S nous plonge dans une affaire judiciaire, de sexe, de politique et de liberté sur fond de l’Affaire Dreyfus puis pendant les années folles. Madame S c’est elle : Marguerite Steinheil, Japy de son nom de jeune fille, une femme éprise de liberté qu’on affublera du sobriquet de " Lucrèce Borgia de l’Elysée ". L’histoire est connue : le 16 février 1899, Marguerite Steinhel s’échappe du Salon Bleu de l’Elysée. Son amant, Félix Faure, président de la IIIe République, est à l’agonie. De quoi ? Nul ne le sait vraiment : attaque d'apoplexie, infarctus ? Une chose est sûre, il se trouvait en compagnie de sa maîtresse au moment du drame. Dès lors, les accusations vont bon train : c’est elle qui l’aurait assassiné au moyen d’une " fellation fatale ". Marguerite Steinheil est surnommée " la pompe funèbre ". Le scandale à l’époque n’est connu que des gens bien informés mais une dizaine d’années plus tard, alors que Marguerite Steinhel est accusée injustement d’un crime qu’elle n’a pas commis, il refait surface… Marguerite Steinhel est alors traînée dans la boue, humiliée. Fervente défenseuse de Dreyfus ayant œuvrée à faire changer de position Felix Faure qui était du côté de l’armée (considérée comme garante de la République), Marguerite Steinhel est haïe des milieux de la droite conservatrice. En 1908, au moment du scandale (elle est accusée d’avoir assassiné son époux et sa mère alors qu’elle est la seule rescapée d’un hold-up ayant mal tourné, ndlr), Dreyfus est revenu de l’Île du Diable et a été réhabilité. Néanmoins, la période est troublée dans cette époque d’avant-guerre où le monde intellectuel est divisé et la montée des nationalismes inéluctable. Marguerite Steinhel devient alors, au-delà de l’anecdote, une figure politique. " Ce qui est le plus étonnant, c’est qu’elle l’est encore aujourd’hui ", nous dit Sylvie Lausberg.

"Chaque 16 février (anniversaire du décès de Felix Faure, ndlr), on exhume cette histoire. Quand on lit les articles sur elle récent, on constate qu’on l’a traite toujours de criminelle. On raconte en permanence la même histoire sans avoir pris la peine d’ouvrir les archives. Dans Télérama, ils ont utilisé une photo d’elle qu’ils ont éclaboussé de sang avec un titre accrocheur, aujourd’hui ! Cela me questionne vraiment : quelle est cette jouissance actuelle de toujours se repaître de fausses informations sur elle qui mêlent le crime à la luxure, à la manipulation ?"

Madame S réhabilite la figure de cette mondaine ayant tant fasciné. Toutefois, Sylvie Lausberg ne présente pas au public un travail idéologique mais bien une enquête historique fouillée, fruit de plus d’une décennie de travail.