Sylvie a été loin dans la dépression : "J’ai envisagé de faire adopter mon fils pour qu’il soit dans une bonne famille"

Après sa séparation, Sylvie a souffert d'une dépression. Elle a dû se battre pour elle et pour son fils. Elle a remonté la pente grâce à l’aide de l’Oasis, une association soutenue par Viva for Life.

La vie de Sylvie n’a pas été facile depuis 2020, elle découvre que son compagnon mène une double vie depuis deux ans et se retrouve ensuite en confinement seule avec son chagrin et son fils. Elle n’arrivait pas à gérer la situation : "J’ai envisagé de faire adopter mon fils et qu’il soit élevé dans une bonne famille qui soit capable de s’occuper de lui parce que moi je ne pensais pas l’être".

Mais elle change d’avis même si elle s’en veut "je me dis qu’un enfant ne mérite pas ça, il grandit sans père." Depuis le début, chaque mois est difficile, "la fin de mois c’est déjà le 10 du mois". Sylvie souffre d’une dépression et de problèmes de santé qui rendent sa vie plus difficile encore. L’Oasis lui a permis de tenir grâce aux soins psychologiques gratuits qu’ils lui permettent de recevoir.

Ce service d’aide aux familles en difficulté propose un accompagnement parental pluridisciplinaire durant la période périnatale et celle de la petite enfance, afin d’accueillir l’enfant dans la sérénité. L’encadrement est assuré par une sage-femme, une assistante sociale, un psychologue et un juriste.