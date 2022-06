Sylvia Huang, violoniste : "Je n'ai jamais senti autant de chaleur dans mon cœur… "

Ci-dessous, le programme détaillé de notre entretien :

Camille SAINT-SAENS – Mouvement final du 2e Concerto pour violon en do majeur. Liviu Prunaru, violon et l’Ensemble orchestral de Paris, dirigé par Lawrence Foster. CLAVES RECORDS.

Ludwig Van BEETHOVEN – 1er mouvement de la 8e sonate pour violon et piano. Sylvia Huang, violon et Boris Kuznesow, piano. Enregistrement public Musiq’3. Non publié.

Jean-Sébastien BACH – Fugue, extraite de la 1ère Sonate pour violon seul en sol mineur, BWV 1001. Sylvia Huang, violon. Enregistrement public Musiq’3. Non publié.

Wolfgang Amadeus MOZART – Final du 1er Concerto pour violon en si bémol majeur, KV 207. Sylvia Huang, violon et l’Orchestre royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Jean-Jacques Kantorow. Enregistrement public Musiq’3. Non publié.

Antonin DVORAK – Mouvement lent (2e) du Concerto pour violon en la mineur, opus 53. Sylvia Huang, violon et l’Orchestre national de Belgique, dirigé par Hugh Wolf. Enregistrement public Musiq’3. Non publié.

Wolfgang Amadeus MOZART – Final de la Gran Partita. Sabine Meyer Bläser ensemble. DECCA.

Robert SCHUMANN – Mouvement final du 3e quatuor à cordes. Goya quartet Amsterdam (avec Sylvia Huang au 1er violon). Enregistrement public. Non publié.

Johan SVENDSEN - Romance pour violon et piano, op.26. Sylvia Huang, violon et Liebrecht Van Beckevoort, piano. Enregistrement public, réalisé à Flagey, au Festival Musiq'3 2019 Non publié.

César FRANCK - Sonate en la majeur pour violon et piano. Sylvia Huang, violon et Liebrecht Van Beckevoort, piano. Enregistrement public, réalisé à Flagey, au Festival Musiq'3 2019 Non publié.

Réalisation et présentation : Laurent GRAULUS